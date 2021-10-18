"Тулунского маньяка" осудили на 24 года по двум доказанным эпизодам изнасилования и убийства

В Иркутской области к 24 годам колонии строгого режима приговорили "тулунского маньяка" Павла Шувалова. Примечательно, что следствию известно минимум о 27 изнасилованиях, совершенных в период с 1991 года, но доказать в суде удалось только два эпизода и еще два убийства, передает Лента.Ру.

По остальным эпизодам или продолжается расследование, или истек срок давности. Также часть доказательств и материалов погибла или была испорчена во время тулунского наводнения 2019 года.

Все преступления Тулунский маньяк совершал по абсолютно одинаковой схеме: Павел Шувалов нападал на женщину со спины, сгибом локтя одной руки обхватывал ее за шею, а второй рукой приставлял нож и утаскивал в подвалы заброшенных домов либо просто в кусты. Там он насиловал своих жертв. Двух из них он убил — по версии следствия, умышленно, но сам он утверждал, что это было случайно.