Доработанный проект генплана Челябинска направят депутатам на утверждение

Доработанный проект генерального плана Челябинска поступил в управление архитектуры города. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил главный архитектор города Павел Крутолапов, передает корреспондент Накануне.RU.

До 10 ноября документ направят на утверждение в гордуму.

Напомним, в феврале 2020 года проект генерального плана развития города до 2039 года прошел общественные обсуждения. Главный стратегический документ должен определить основные направления развития города на ближайшие 20 лет. Участники обсуждений к документу отнеслись критически, назвав его "сосредоточием ошибок и абсурдов". После этого проект генплана был направлен на доработку.

В июле 2021 года документ снова направили на доработку после поступивших от депутатов предложений.