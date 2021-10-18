18 Октября 2021
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Экономика В России
(2005) | Фото: Николай Галкин www.itogi.ru

Исследование: Россияне копят на новый автомобиль почти восемь лет

Среднестатистическому работнику в России на новый автомобиль нужно копить 7,7 лет, свидетельствует исследование РИА Новости.

По оценкам экспертов, стоимость среднего нового автомобиля в России во второй половине 2021 года составляет примерно два миллиона рублей, подержанное транспортное средство обойдется в 800 тысяч рублей.

Предполагалось, что на сбережение ежемесячно россияне выделяют 50 процентов от зарплаты, накопления весь срок не тратят, их размещают на вкладе по ставке 6,75 процента, а проценты капитализируются каждый месяц.

Ранее опрос показал, что сбережения есть у 45% наших сограждан, но только 15% из них откладывают деньги регулярно. Каждый пятый респондент никогда не делал сбережений.

Также исследование показало, что 30% россиян копят на покупку дорогостоящих товаров, 15% — на квартиру или иную недвижимость, 10% — на образование детей, каждый пятый готовит "подушку безопасности", 10% откладывают "на старость".

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Исследование: Россияне копят на новый автомобиль почти восемь лет

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Теги: россияне, новый автомобиль, накопления



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