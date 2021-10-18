18 Октября 2021
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Общество Челябинская область
строительство спорткомплекса в Кыштыме (2021) | Фото: РМК

В Кыштыме построят новый спортивный комплекс за 340 млн рублей

Русская медная компания начала строительство спортивного комплекса "Металлург" в Кыштыме. В торжественной церемонии, посвященной старту работ, приняли участие министр спорта Челябинской области Максим Соколов, вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности Русской медной компании Анна Шабарова, генеральный директор АО "КМЭЗ" Андрей Кудрявцев и глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева. Первый камень заложил девятилетний кыштымский спортсмен, внук металлургов "Кыштымского медеэлектролитного завода" Динияр Мугинов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

"Закладка первого камня в основание нового ФОКа – это значимое событие не только для Кыштыма, но и для Челябинской области. Год от года мы расширяем уровень вовлеченности жителей в массовый спорт, в настоящее время этот показатель равен 44%. К 2030 году по поручению президента РФ он должен быть увеличен до 70%. Мы продвигаемся к этой цели уверенными шагами, в том числе благодаря активной помощи Русской медной компании, которая возвела в области уже несколько спортивных объектов", - отметил министр спорта Челябинской области Максим Соколов.

строительство спорткомплекса в Кыштыме(2021)|Фото: РМК

Двухэтажный комплекс площадью 2,6 тыс. квадратных метров появится в микрорайоне Нижнего Кыштыма, рядом с КМЭЗом (входит в Группу РМК). Объект вместит спортзалы, оборудованные для занятий волейболом, баскетболом и единоборствами, зону с профессиональными тренажёрами и скалодром. Открытие спорткомплекса «Металлург» запланировано на 2022 год.

"На всех территориях присутствия компании РМК активно развивает спортивную инфраструктуру. Это не только ремонты, оснащение оборудованием, но и масштабное строительство. Кыштым давно нуждался в подобном физкультурно-оздоровительном комплексе, и в преддверии юбилея года для Кыштымского медеэлектролитного завода это особенно актуально. Надеемся, что новый ФОК позволит повысить уровень спортивной культуры и вовлеченности жителей благодаря многообразию представленных видов спорта", - подчеркнула вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.

Новое здание вместе с Домом культуры и храмом завершит архитектурный ансамбль центральной площади микрорайона. Общий объем инвестиций в проект превысит 340 миллионов рублей.

проект спорткомплекса в Кыштыме(2021)|Фото: РМК

Русская медная компания на постоянной основе ведёт активную работу по развитию спортивной инфраструктуры Челябинской области. СК "Металлург" в Кыштыме стал очередным масштабным спортивным сооружением, строительство которого инициирует и реализует РМК. В июле 2021 года компания заложила первый камень бассейна в Карабаше, строительство комплекса начнётся в 2022 году.

В числе реализованных спортивных проектов РМК – строительство в селе Варна бассейна площадью 2,5 тыс. квадратных метров с двумя чашами, тренажёрным залом и сауной. Ещё два спортивных комплекса, построенных РМК, функционируют в Коркино и Карабаше. Кроме того, в Челябинске заложен первый камень РМК-Арены.

Вложения компании в социальную сферу регионов присутствия превысили 16 млрд рублей.

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В Кыштыме построят новый спортивный комплекс за 340 млн рублей

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Теги: спорткомплекс, строительство, РМК,



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