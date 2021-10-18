На одном из месторождений Ямала погиб рабочий

В Тазовском районе погиб рабочий, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по ЯНАО.

По данным следствия, около 23.00 10 сентября на территории Салмановского нефтегазоконденсатного месторождения на кабину автомобиля "Урал" упала стрела автомобильного крана. 25–летний водитель автомобиля (представитель коммерческой организации) получил закрытую черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть человека".