В Челябинской области один человек погиб в ДТП с КАМАЗом

В Челябинской области 29-летний мужчина погиб при столкновении "Волги" с КАМАЗом, сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по региону.

Авария произошла 16 октября на 40 км автодороги Западный обход Челябинска на территории Сосновского района. Мужчина за рулем ГАЗ-310290, по предварительным данным, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КАМАЗом.

В результате ДТП водитель автомобиля ГАЗ от полученных травм скончался на месте происшествия.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства аварии.