Россияне впервые победили на чемпионате мира по Dota 2 и получили $18 миллионов

Российская команда Team Spirit победила на десятом чемпионате мира по компьютерной игре Dota 2 — The International 10. В финале россияне сошлись с китайцами.

Приз за победу в турнире составил $18,2 млн. Общий призовой фонд составил более $40 млн, он является рекордным в истории киберспорта.

Состав Team Spirit (как и некоторых других команд на турнире) интернационален, хотя большинство игроков представляют Россию, есть и участники с Украины.

В пиковые моменты число зрителей русскоязычных трансляций чемпионата составляло около миллиона человек, сообщает РИА Новости Спорт.

Первый чемпионат мира по Dota 2 в 2011 году выиграла украинская команда Natus Vincere. Последний раз коллектив из стран СНГ проходил так далеко в плей-офф на The International в 2013 году, когда NaVi уступила шведской команде Alliance. Команды из России до этого ни разу не играли в гранд-финале турнира.

Dota 2 — компьютерная многопользовательская командная игра в жанре multiplayer online battle arena, разработанная корпорацией Valve. Игра изображает сражение на карте особого вида; в каждом матче участвуют две команды по пять игроков, управляющих "героями" — персонажами с различными наборами способностей. Для победы в матче команда должна уничтожить особый объект-"крепость", принадлежащий вражеской стороне, и защитить от уничтожения собственную "крепость".