ФССП начинает взыскание с Facebook многомиллионных штрафов

Федеральная служба судебных приставов России инициировала восемь дел о принудительном взыскании с корпорации Facebook штрафов на сумму в 26 млн руб.

Штрафы назначены компании за неудаление призывов к участию в несанкционированных акциях. Заведено шесть дел о взыскании по 3 млн руб. и два дела о взыскании по 4 млн руб.

Ранее сообщалось, что компания Facebook удалила по требованию властей России публикации с запрещенным в стране контентом со своей платформы и с принадлежащего ей сервиса Instagram.