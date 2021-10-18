18 Октября 2021
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Политика В России
логотип Facebook (2013) | Фото:sostav.ru

ФССП начинает взыскание с Facebook многомиллионных штрафов

Федеральная служба судебных приставов России инициировала восемь дел о принудительном взыскании с корпорации Facebook штрафов на сумму в 26 млн руб.

Штрафы назначены компании за неудаление призывов к участию в несанкционированных акциях. Заведено шесть дел о взыскании по 3 млн руб. и два дела о взыскании по 4 млн руб.

Ранее сообщалось, что компания Facebook удалила по требованию властей России публикации с запрещенным в стране контентом со своей платформы и с принадлежащего ей сервиса Instagram.

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ФССП начинает взыскание с Facebook многомиллионных штрафов

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Теги: ФССП, Facebook, соцсети



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