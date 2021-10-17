В Перми пациенты травматолога устроили драку со стрельбой из травматического пистолета

В Перми пациенты травматолога устроили драку со стрельбой, сообщает Properm.ru.

По данным издания, инцидент произошел вечером, 15 октября на ул. Липатова. Двое мужчин, стоящих на прием в кабинет травматолога, поссорились и вышли на улицу. Нетрезвый 26-летний пермяк избил 40-летнего мужчину по лицу и телу. Тот, в свою очередь пригрозил нападавшему травматическим оружием и выстрелил несколько раз в своего обидчика, ранив его в плечо.

Пострадавший госпитализирован. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Информация о травмах второго участника конфликта сейчас уточняется. Травматический пистолет находится у него на законном основании.

Полиция Кировского района проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.