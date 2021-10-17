В Орловском цирке медведь напал на беременную ассистентку дрессировщика

В Орле во время циркового представления медведь напал на ассистентку дрессировщика, сообщают "Орловские новости".

Инцидент произошел в субботу во время вечернего номера. Сообщается, что между зрительным залом и манежем не было ограждения. Изначально шоу шло нормально, но потом что-то разозлило животное и оно бросилось на женщину.

Ассистентка упала на манеж, от разъяренного медведя женщину защитили сотрудники цирка.

Сообщается, что женщина была беременной. Сейчас она находится в больнице.