В Перми идут задержания националистов из-за расстрела в вузе

В Перми начались массовые задержания националистов. По словам участников движения Штурм, их обвиняют в причастности к расстрелу в Пермском государственном национальном университете (ПГНИУ), который устроил 18-летний студент Тимур Бекмансуров.

Участники заявили, что обыски проводили ОМОН и ФСБ. Как говорится в публикации Штурма, некоторые задержаны и находятся в СИЗО. Националисты рассказали, что на их проект «хотят повесить расстрел в ПГУ». Участники движения причастность к произошедшему отрицают.

Интерес силовиков, по их мнению, вызвали тренировки, на которые участники «Штурма» приглашали всех желающих, иллюстрируя это картинками со снимками людей с огнестрельным оружием и черепами.