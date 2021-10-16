16 Октября 2021
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Общество В России
Вакцина от коронавируса &quot;Спутник V&quot; (2021) | Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

Коллективный иммунитет к коронавирусу достиг 45%

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России сейчас оценивается в 45%. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в России переболело COVID-19 более 7,9 млн человек.

По данным на 15 октября, вакцинация первым компонентом проведена 51 млн раз, вакцинация полного цикла - 47,5 млн раз. Уровень коллективного иммунитета в России оценивается в 45%, передает ТАСС.

Роспотребнадзор ранее уточнял, что для достижения коллективного иммунитета в РФ необходимо провакцинировать не менее 80% населения, это более 90 млн человек, и достичь этот показатель удастся к 1 ноября 2021 года. При этом для достижения показателя необходимо успеть ревакцинировать более 7 млн человек.

Любопытно, что в июле уже сообщалось, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России приблизился к 60%. Данные о состоянии популяционного иммунитета обнародовал Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.

"Мы достигли в целом по стране около 60%, это не тот уровень, который позволяет выдохнуть, это тот уровень, который позволяет управлять процессом. На самом деле надо дойти вот до 90%", - сказал представитель НИИ.

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Коллективный иммунитет к коронавирусу достиг 45%

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Теги: Коллективный иммунитет, COVID-19, вакцинация



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