В Югре мужчина напал на жену, детей и росгвардейцев с ножом и топором

В Югре мужчина напал на жену и детей с топором и ножом, сообщили в пресс-службе Уральского округа Росгвардии.

Ночью правоохранителей вызвали на дебош в многоквартирном доме в поселке Нижнесортымский недалеко от Сургута. Прибывшие по вызову росгвардейцы услышали за дверью квартиры детский плач и женские крики. "Когда сотрудникам удалось проникнуть внутрь, в одного из них полетел нож, попавший в грудную часть бронежилета, затем агрессивный мужчина метнул в сторону росгвардейцев еще один нож и замахнулся топором. На требование прекратить противоправные действия злоумышленник не отреагировал", - говорится в сообщении.

Сотрудник вневедомственной охраны был вынужден применить табельное оружие и ранил нападавшего. До приезда "скорой" ему была оказана первая помощь.

Ранее мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей и неоднократно привлекался к административной ответственности. В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело.