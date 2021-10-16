16 Октября 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Топор, замахнулся (2017) | Фото: betanews.com

В Югре мужчина напал на жену, детей и росгвардейцев с ножом и топором

В Югре мужчина напал на жену и детей с топором и ножом, сообщили в пресс-службе Уральского округа Росгвардии. 

Ночью правоохранителей вызвали на дебош в многоквартирном доме в поселке Нижнесортымский недалеко от Сургута. Прибывшие по вызову росгвардейцы услышали за дверью квартиры детский плач и женские крики. "Когда сотрудникам удалось проникнуть внутрь, в одного из них полетел нож, попавший в грудную часть бронежилета, затем агрессивный мужчина метнул в сторону росгвардейцев еще один нож и замахнулся топором. На требование прекратить противоправные действия злоумышленник не отреагировал", - говорится в сообщении.  

Сотрудник вневедомственной охраны был вынужден применить табельное  оружие и ранил нападавшего. До приезда "скорой" ему была оказана первая помощь.

Ранее мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей и неоднократно привлекался к административной ответственности. В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело.

 

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В Югре мужчина напал на жену, детей и росгвардейцев с ножом и топором

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Теги: росгвардия, нападение, нож, топор



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