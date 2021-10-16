16 Октября 2021
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Политика В России За рубежом
чвк вагнера, мали, инструкторы (2021) | Фото: соцсети/ скрин

Общественники: военная операция Франции в Мали только усилила террористическую угрозу

Некоммерческая организация Organization for World Peace (OWP) оценила французское военное вмешательство в Мали.

По мнению общественников, реальный эффект от французской операции «Бархан» оказался противоположным его изначальным целям. В 2012 году Мали разрушалась из-за сепаратистского движения туарегов и угрозы со стороны исламистов.

В страну были введены французские войска. Париж ревностно следит за своими бывшими колониями, контролируя их экономику и политику. Однако фактически французские военные действовали без всяких успехов. Теперь же Франция пошла на резкое сокращение контингента в Мали.

За годы, прошедшие с момента начала операции, французы не только не смогли нанести поражение экстремистам, но допустили распространение угрозы. В 2020 году в Мали и сопредельных странах погибли 2440 мирных жителей при попустительстве европейского контингента.

Ситуация ухудшалась, и боевики все чаще стали нападать непосредственно на столицу республики. В итоге противостояние перешло в сложную кампанию, в которой европейцы потерпели поражение. Франция использовала «молот» для решения проблем, требующих более сложных и деликатных инструментов – отмечают исследователи.

На фоне провала европейской миссии, правительство Мали позвало в страну российскую «ЧВК Вагнера». Многочисленная группа россиян уже прибыла в Африку, ведет разведку местности и тренирует солдат местных вооруженных сил. Для Франции Мали превратилась в «африканский Афганистан», но россияне имеют обширный опыт разрешения подобных конфликтов.

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Общественники: военная операция Франции в Мали только усилила террористическую угрозу

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Теги: мали, африка, террористическая угроза, OWP, операция бархан, чвк вагнера



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