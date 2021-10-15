Путин принял участие в переписи населения через портал Госуслуги

Президент России Владимир Путин принял участие в очередной всеобщей переписи населения через портал Госуслуги, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Глава государства напомнил, что перепись населения, стартовавшая сегодня, продлится месяц, а в отдаленных территориях страны - до 20 декабря. Путин подчеркнул, что перепись - не формальность, а важное дело.

"Опираясь именно на данные переписи населения, государство сможет принимать более выверенные, а значит, более эффективные решения в сфере развития экономики, в социальных областях, таких как здравоохранение, образование, демография", - заявил он.

Глава государства призвал властей всех уровней оказывать поддержку тем, кто ведет работу по организации переписи населения.

Напомним, на этот раз в переписи можно поучаствовать в трех форматах: пассивном – дождаться, когда переписчик сам придет домой, активном – прийти на стационарный участок переписи, а также онлайн – на госуслугах. Последний вариант будет доступен до 8 ноября, причем в онлайн-переписи можно будет внести не только свои данные, но и своей семьи. Когда к человеку, уже "переписанному" онлайн, придет домой переписчик, ему нужно будет показать сгенерированный по итогам заполнения анкеты QR-код.

Что касается традиционного способа переписи: переписчик не будет спрашивать никакие документы, все данные будут заноситься в анкету со слов граждан.