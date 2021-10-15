В Челябинске рекомендовали отказаться от строительства многоуровневой парковки возле парка Гагарина

В Челябинске по итогам публичных слушаний рекомендовано отказаться от строительства парковки у парка Гагарина. Об этом говорится в заключении комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе, передает корреспондент Накануне.RU.

На рассмотрение выносился вопрос о строительстве многоуровневой парковки на 500 мест на улице Труда на земельном участке, который входит в зону парков. По итогам слушаний, которые прошли 30 сентября, против принятия положительного решения по данном вопросу поступило 286 обращений граждан.

Комиссия рекомендовала отказать в строительстве капитального паркинга и дополнительно проработать этот вопрос.

"Требуется дополнительная проработка вопроса в части обоснования размещения многоуровневой парковки на территории, прилегающей к ЦПКиО им. Гагарина и зоопарка, путем разработки и утверждения документации по планировке территории, где будет произведет комплексный расчет требуемого количества машино-мест для обеспечения указанной территории машино-местами, а также проработан вопрос транспортной доступности указанного объекта с территории общего пользования, а также вопрос пешеходного сообщения с прилегающими объектами капитального строительства с учетом максимального сохранения зеленых насаждений и благоустройства прилегающей территории", - говорится в заключении комиссии.

Окончательное решение по этому вопросу примет глава Челябинска Наталья Котова.