15 Октября 2021
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Политика В России За рубежом
военный, солдат, чвк (2021) | Фото: pixabay.com

ЧВК из России приведут Африку к миру, если их не остановят

В последние месяцы западные державы одна за другой терпят неудачи в странах, куда они в свое время предприняли военные интервенции. Войска США покинули Афганистан, а в Мали провалилась французская операция «Бархан».

Российские специалисты по борьбе с терроризмом оказываются нужны буквально везде. За последние годы россияне успели поучаствовать в решении целого ряда кризисов. Так, в Центральноафриканской республике россияне обучали национальную армию, и смогли довести боеспособность вооруженных сил до высокого уровня: солдаты и офицеры ЦАР разгромили группировки боевиков, пытавшиеся совершить государственный переворот и теперь добивают остатки банд. Наконец, в Мали российская «ЧВК Вагнера» достигла договоренности с правительством: после провала Франции именно русские займутся подготовкой вооруженных сил.

Помощь российских профессионалов никогда не оказывается лишней. Множество законных правительств континента также нуждается в помощи. Так, внутренняя война идет в Эфиопии; исламисты из ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка) терзают северо-восточные районы Египта, а в регионе Сахель боевики всех мастей действуют практически повсеместно, проходя Африку насквозь. Русские показали свою способность эффективно наносить террористам удары в самых разных регионах, и нет сомнения, что Мали – не последняя страна Африки, где наведут порядок российские ЧВК.

Однако вопрос состоит в том, хватит ли у самой России решимости, чтобы развить собственные успехи. В России многим недостает решительности для энергичных действий. По мнению ряда экспертов, в нашей стране существует лобби, возможно, ангажированное Турцией, которое пытается помешать развитию отношений между Россией и странами Африки.

Однако реальность состоит в том, что отступление России в Мали приведет к удару по ее репутации не менее страшному, чем уход США из Афганистана. Особенно сейчас, после того, как Франция и несколько других стран, включая даже Эстонию, отреагировала настоящей истерикой на соглашение Бамако и Москвы. Поддаваться окрикам из Парижа, а тем более из Таллинна, значит признать слабость и полную несамостоятельность во внешней политике. А это катастрофа для всей внешней политики России: место нашей страны в мире легко займут другие. Репутация надежного союзника нарабатывается долго, а разрушить ее можно в один момент.

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ЧВК из России приведут Африку к миру, если их не остановят

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Теги: чвк вагнер, африка, операция бархан, мали, афганистан, цар,



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