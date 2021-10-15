Пропавшая три дня назад жительница Екатеринбурга найдена мертвой

Жительница Екатеринбурга Ирина Тишина, пропавшая три дня назад, найдена мертвой.

48-летняя женщина исчезла 12 октября. Ее поисками занимались волонтеры. Сообщалось, что она нуждается в медицинской помощи.

Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "Лиза Алерт", Тишина найдена погибшей. Причины смерти не уточняются.

"Соболезнования родным и близким", - добавили в отряде.

По некоторым данным, тело женщины обнаружили в лесу в Академическом районе.

Напомним, в сентябре в Екатеринбурге на берегу озера Шарташ было найдено тело пропавшего 42-летнего бизнесмена.