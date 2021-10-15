15 Октября 2021
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Экономика Приволжский ФО Пермский край
кошелек, мелочь, зарплата, долг (2016) | Фото: punkt-a.info

В Соликамске персонал больницы увольняется из-за отмены "ковидных" выплат

В Соликамске из городской больницы увольняется половина состава сотрудников центра амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по диагностике и лечению COVID-19.

Как сообщают работники центра в одном из пабликов во "В контакте", их приняли на должность администраторов с должным окладом в размере 8000 рублей плюс 3500 стимулирующих и 600 рублей "ковидные доплаты" за каждую отработанную смену.

Однако с 1 сентября администраторов лишили "ковидных" выплат, в обычную поликлинику не перевели. Также вычли 10% стимулирующих. В результате зарплата за сентябрь составила 12 700.

"На основании приказа, который был создан 15.09.2021 и отправлен заведующей поликлинике Луневой А.С. 01.10.2021, с которым нас никто не ознакомил. По закону нас должны были были предупредить об изменении условий труда за два месяца", - говорится в сообщении.

В минздраве Пермского края подчеркнули, что сообщение было составлено не медицинским, а административным персоналом, а именно администраторами. В ведомстве утверждают, что действия больницы законны.

"Трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) заключены в соответствии с Положением по оплате труда ГБУЗ ПК "ГБ г. Соликамск" и не противоречат нормам трудового законодательства, а также не содержат никаких сносок на дополнительные выплаты. 18.11.2020 г. по учреждению был издан приказ "Об установлении выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения) работникам ГБУЗ ПК "ГБ г. Соликамск", по которым производятся стимулирующие выплаты за работу в пациентами с подозрением и подтвержденным диагнозом COVID-19 за счет собственных средств учреждения в пределах фонда оплаты труда. В соответствии с приказом "О работе амбулаторного центра диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции" был издан приказ "О внесении изменений в приказ № 1397-к от 18.11.2020 г., исключающих должность "Администратор" ввиду отсутствия контакта с пациентами. Начисление заработной платы за сентябрь 2021 г. произведено с учетом доплат до МРОТ", - говорится в сообщении.

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В Соликамске персонал больницы увольняется из-за отмены "ковидных" выплат

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Теги: больница, ковидные выплаты, соликамск



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