Россия будет экспортировать "ЭпивакКорону" в Венесуэлу - Борисов

Россия будет экспортировать вакцину от COVID-19 "ЭпивакКорона" в Венесуэлу, заявил вице-премьер российского правительства Юрий Борисов. Судя по тому, что он назвал Венесуэлу "первой страной, куда будет направлена эта вакцина", будут и другие импортеры.

"Сделаем все возможное, чтобы обеспечить независимость Венесуэлы от западной фармпродукции", - цитирует Борисова РБК.

"ЭпивакКорона" – вакцина, разработанная новосибирским центром "Вектор". Она далеко не самая популярная и распространенная в России. В ряде СМИ выходили критические публикации и комментарии экспертов, которые сомневались в высокой эффективности этой вакцины. Власти отрицают, что "ЭпивакКорона" может быть неэффективна.