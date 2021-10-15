Лавров предложил автоматически давать российское гражданство детям от смешанных браков

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров предложил автоматически присваивать российское гражданство детям от смешанных браков, когда один из родителей не является россиянином. Об этих планах министр сообщил во время Всемирного конгресса российских соотечественников.

"Мы убеждены, что где бы смешанная семья ни жила, где бы ни родился ребёнок в смешанном браке — на территории России или на территории зарубежного государства — он обязан в соответствии с Конституцией автоматически получать гражданство", - заявил Лавров.

По словам главы МИДа, инициатива будет реализована в рамках программы по поддержке соотечественников.