В Белоярском будут судить чиновника за смерть ребенка на реке

В Белоярском прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении председателя комитета по муниципальному имуществу администрации Белоярского района, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Его обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. По данным надзорного ведомства, 11 мая прошлого года на реке Казым по вине чиновника мэрии погиб шестилетний мальчик. Он катался на велосипеде и беспрепятственно проехал в опасную зону причала, где не были установлены ограждения и знаки.

"Следствием установлено, что сотрудник администрации, являясь ответственным за эксплуатацию паромно-пассажирского причала на реке Казым в Белоярском, не обеспечил соблюдение обязательных правил по установке ограждений и информационных знаков безопасности. Не принял должных мер по систематическому наблюдению за причалом, организации мероприятий по уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении ведомства.

Не справившись с управлением, ребенок съехал в воду, и самостоятельно выбраться не смог.

Теперь рассматривать уголовное дело в отношении чиновника будет суд. От главы района прокуратура потребовала установить ограждение причала и информационные знаки безопасности. Представление рассмотрено и удовлетворено, требования прокуратуры исполнены в полном объеме, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.