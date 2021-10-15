В аэропорту Нового Уренгоя образовалась большая очередь из-за вахтовиков и отмены вчерашних рейсов

В аэропорту Нового Уренгоя образовалась большая очередь из пассажиров. Видеозапись утренней давки опубликована в группе "ЧП | ДТП | Новый Уренгой" социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

"Время 07.40, очередь в аэропорту, не могу войти в здание", - говорится в сообщении.

В комментариях к видеозаписи интернет-пользователи отметили, что сейчас время перевахтовок и именно с этим связали ажиотаж в воздушной гавани.

В аэропорту Нового Уренгоя подтвердили, что утром на входе действительно была очередь. Это связано с тем, что ряд вчерашних рейсов по решению авиакомпаний было перенесено на сегодняшний день. Также в аэропорту отметили, что сейчас идет перевахтовка.

В воздушной гавани призвали посетителей соблюдать правила безопасности в аэропорту.

"В утренний период в аэропорту всегда задействуются две линии досмотра пассажиров. Просим с пониманием относиться к прохождению входного досмотра, целью которого является обеспечение безопасности пассажиров. Также напоминаем посетителям аэропорта об ответственном отношении к антиковидным мерам и просим носить защитные маски и соблюдать в очереди порядок", - говорится в сообщении аэропорта Нового Уренгоя.