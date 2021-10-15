"Мы же сами выбираем, в какой квартире жить": коммунальщица из Уфы обвинила пенсионеров в тяге к роскоши

Коммунальщики пристыдили пенсионеров за слишком большие квартиры, содержание которых те не в состоянии оплачивать.

Директор уфимской компании "Теплосбыт" (филиал "БашРТС", "дочка" "Интер РАО) Ирина Попова в эфире передачи "Вечерний телецентр" (канал БСТ) заявила, что жалующиеся на непомерные коммунальные платежи неимущие граждане сами виноваты – некоторые из них живут в слишком больших квартирах.

Также она сообщила, что иногда поставщик тепла может предложить потребителям рассрочку, если они не могут оплатить всю сумму сразу.

Поводом для диалога послужила ситуация, которая сложилась в Башкирии прошлой зимой, когда множество жителей начали получать квитанции с завышенными суммами за отопление. Попова ответила на это тем, что у предприятия нет возможности уменьшить размер платы.

" Смотрите, мы же сами, как правило, выбираем, в какой квартире жить. Действительно, пенсионеры, много пенсионеров звонило, живущих в трёхкомнатных квартирах, 75 "квадратов", - заявила Попова.

Между тем, несколько дней назад жители столицы республики пришли к офису "БашРТС" и чуть не взяли его штурмом. Они возмущались огромными (в десятки тысяч рублей) суммами в платежках за сентябрь, при этом тепло в квартирах горожан в этом месяце в лучшем случае подавалось две недели, а в некоторые дома его подали 1 октября. Попова и тут нашла оправдание. "Ажиотаж вызван тем, что платежи начислены по нормативу в тех домах, где нет прибора учета. Начисления ведутся в течение восьми месяцев равными долями. Когда наши специалисты объясняют это, граждане успокаиваются, приходит понимание", - цитирует коммунальщицу издание Proural.info.