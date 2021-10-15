15 Октября 2021
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ветеран, Великая Отечественная война, медали, георгиевская лента (2018) | Фото: Накануне.RU

Патриарх Кирилл назвал войны и бедствия XX века "искуплением" россиян за "измену вере"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл накануне выступил с проповедью после праздничной литургии в честь праздника Покрова Богородицы в Храме Христа Спасителя в Москве.

Он заявил, что Россия находится под особым покровительством Богоматери и это доказанный факт. По его мнению, иначе нельзя объяснить то, что страна сумела выйти из перипетий XX века.

"По всем законам нас не должно было быть. Вначале мы сами взорвали собственную страну революцией, затем добивали ее гражданской войной, потом сопротивлялись нашествию иноплеменников – тех, что покорили всю Европу, и страшный враг был побежден нами. Конечно, велика заслуга военачальников, великую доблесть и самопожертвование явили наши воины и весь народ, но можно ли утверждать, что исключительно собственными силами мы преодолели все страшные перипетии века XX? Если кто и скажет так, я свидетельствую: мы победили потому, что отечество наше – под покровом пречистой преблагословенной царицы небесной", - заявил Патриарх.

"Не фантазия, не гипотеза, не робкое предположение, а факт, подтвержденный многими историческими событиями, в которых мы видим руку Божию. И самым убедительным тому доказательством является сохранение нашей страны в веке XX", - заявил глава РПЦ.

Также Патриарх Кирилл считает, что россияне "искупили кровью" свои грехи, в частности, богоотступничество. "Мы проходили через тягчайшие испытания, может быть, потому что отступились от Господа", — сказал Патриарх. "Не потому, что Бог жесток, а потому, что это преступление, связанное с изменой веры, принесением на алтарь этой измены тысяч человеческих жертв, не могло быть не наказано", — пояснил он.

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Патриарх Кирилл назвал войны и бедствия XX века "искуплением" россиян за "измену вере"

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Теги: патриарх кирилл, проповедь, богородица, рпц, наказание, искупление



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