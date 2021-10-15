На Южном Урале главу поселения подозревают в превышении полномочий при предоставлении жилья

В Челябинской области глава Русско-Теченского сельского поселения Красноармейского района подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Следствие считает, что в 2019 году подозреваемая знала, что у ее знакомой нет оснований для признания нуждающейся в предоставлении жилого помещения, но предоставила ей в пользование по договору социального найма квартиру в селе Русская Теча. В дальнейшем квартира была приватизирована.

Расследование уголовного дела продолжается.