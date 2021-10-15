Из бюджета России потратят 668 млн рублей на вакцинацию и медпомощь беженцам с Украины
Российский бюджет в ближайшие три года потратит 668,82 млн руб. на медицинскую помощь беженцам с Украины. На самом деле статус большинства из них – вынужденные переселенцы (1 млн человек), всего 1,2 тыс. имеют реальный статус беженца. Между тем, по данным источника "Ведомостей", близкого к правительству России, в стране сейчас проживает до 3 млн беженцев и переселенцев с Украины. Этот же инсайдер отмечает, что сумма, заложенная в бюджете, может корректироваться в сторону увеличения – при необходимости наращивания объемов вакцинации от коронавируса.
Украинские переселенцы и беженцы, согласно постановлению правительства России, имеют право на бесплатную медпомощь и вакцинацию по национальному календарю прививок.
Определены также 25 российских регионов, которые получат средства на медобслуживание украинских переселенцев: Адыгея, Карелия, Крым, Мордовия, Якутия, Краснодарский край, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Калужская, Костромская, Ленинградская, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Оренбургская, Орловская, Псковская, Ростовская, Саратовская, Сахалинская, Тамбовская, Тверская, Тюменская и Ульяновская области.