"Святогор" высадил 67 гектаров леса на территории Красноуральска

Предприятие металлургического комплекса УГМК АО "Святогор" озеленило территорию городских лесов Красноуральска на 67 га леса. Команда высадила 140 тыс. саженцев сосны и ели, за каждым из которых будет обеспечен агротехнический уход, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГМК.

"Работы по компенсационному лесовосстановлению на территории городских лесов Красноуральска были проведены в целях выполнения требований лесного законодательства, - рассказал заместитель директора по горному производству – начальник горного отдела АО "Святогор" Алексей Бачурин. – Места для посадки были согласованы с отделом охраны окружающей среды администрации ГО Красноуральск, специалисты которого и проводили приемку выполненных работ.

Подготовка площадки для высадки хвойных культур также легла на плечи "Святогора". С практически пустынной территории еще весной были убраны пни и валежная древесина. Позже обозначились будущие ряды, где после стали появляться саженцы. По словам специалиста отдела по земельным отношениям АО "Святогор" Марины Балакиной, все будущие деревья выращены в Сарафановском питомнике растений, который является одним из крупнейших питомников России.



"Польза хвойного леса неизмерима, - подчеркнула начальник отдела по охране окружающей среды администрации ГО Красноуральск Ирина Костюкова. – И тот объем работ, который проделало градообразующее предприятие, просто колоссален. Поэтому давайте все вместе беречь наш будущий лес – эту кладезь свежей хвои и чистейшего воздуха".

Весь посадочный материал сертифицирован и соответствуют лесосеменному району Среднего Урала. Это значит, что у саженцев достаточно высокие шансы прижиться и выжить в условиях капризного Урала.