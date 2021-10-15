"Святогор" высадил 67 гектаров леса на территории Красноуральска

15 Октября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Игра в кальмара" – о чем сериал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
саженцы, ель, экология, озеленение (2019) | Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

"Святогор" высадил 67 гектаров леса на территории Красноуральска

Предприятие металлургического комплекса УГМК АО "Святогор" озеленило территорию городских лесов Красноуральска на 67 га леса. Команда высадила 140 тыс. саженцев сосны и ели, за каждым из которых будет обеспечен агротехнический уход, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГМК.

"Работы по компенсационному лесовосстановлению на территории городских лесов Красноуральска были проведены в целях выполнения требований лесного законодательства, - рассказал заместитель директора по горному производству – начальник горного отдела АО "Святогор" Алексей Бачурин. – Места для посадки были согласованы с отделом охраны окружающей среды администрации ГО Красноуральск, специалисты которого и проводили приемку выполненных работ.

Подготовка площадки для высадки хвойных культур также легла на плечи "Святогора". С практически пустынной территории еще весной были убраны пни и валежная древесина. Позже обозначились будущие ряды, где после стали появляться саженцы. По словам специалиста отдела по земельным отношениям АО "Святогор" Марины Балакиной, все будущие деревья выращены в Сарафановском питомнике растений, который является одним из крупнейших питомников России.

"Польза хвойного леса неизмерима, - подчеркнула начальник отдела по охране окружающей среды администрации ГО Красноуральск Ирина Костюкова. – И тот объем работ, который проделало градообразующее предприятие, просто колоссален. Поэтому давайте все вместе беречь наш будущий лес – эту кладезь свежей хвои и чистейшего воздуха".

Весь посадочный материал сертифицирован и соответствуют лесосеменному району Среднего Урала. Это значит, что у саженцев достаточно высокие шансы прижиться и выжить в условиях капризного Урала.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Святогор" высадил 67 гектаров леса на территории Красноуральска

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Святогор, УГМК, Красноуральск, лес, озеленение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети