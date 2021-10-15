15 Октября 2021
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Общество За рубежом
(2011) | Фото:

Билла Клинтона госпитализировали с заражением крови

Экс-президент США Билл Клинтон (75) был госпитализирован в отделение интенсивной терапии Медцентра Ирвинского университета Калифорнии из-за инфекции мочевыводящих путей, которая распространилась на кровеносную систему, передает CNN со ссылкой на врачей.

"Он [Клинтон] был помещен в отделение интенсивной терапии под пристальным наблюдением, ему вводили антибиотики внутривенно и жидкость. В больнице он останется еще некоторое время для наблюдения за его состоянием", - говорится в заявлении лечащих врачей экс-президента. Они добавили, что Клинтон находится в хорошем настроении, встает и прогуливается, разговаривает с семьей и персоналом больницы.

"После двух дней лечения у него наблюдается тенденция к снижению количества лейкоцитов, и он хорошо реагирует на антибиотики", - добавили врачи.

Согласно словам представителя Клинтона, во вторник экс-президент был на частном мероприятии, когда почувствовал недомогание и после взятия анализов был госпитализирован.

Врачи подчеркнули, что госпитализация и сама инфекция в крови Клинтона не связаны с COVID-19, а также с сердечнососудистой системой. Напомним, в 2004 году Клинтону четыре раза делали шунтирование сердца, в 2010 году ему установили два стента.

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Билла Клинтона госпитализировали с заражением крови

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Теги: билл клинтон, госпитализация, инфекция, заражение крови, антибиотики



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