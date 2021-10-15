В столкновении двух легковушек в Екатеринбурге пострадали шесть человек

В Екатеринбурге произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате пострадали шесть человек.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, авария случилась вечером 14 октября у дома №103 по улице Караванная: водитель BMW Х5 допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 21043. Пострадали шесть человек: один из иномарки, остальные – из отечественной легковушки. Как выяснили в ГИБДД, пассажиры ВАЗа не были пристегнуты ремнями безопасности.

Оба транспортных средства получили значительные механические повреждения. Установлено, что у 30-летнего водителя BMW стаж управления составляет 11 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД он привлекался 49 раз. При этом грубых нарушений у него нет.

Сотрудниками ГИБДД на месте были произведены замеры и составлены документы. Сейчас по факту данной аварии проводится расследование.