15 Октября 2021
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Экономика В России
Эльвира Набиуллина (2020) | Фото: Накануне.RU

Набиуллина рассказала, в чем хранит деньги

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что хранит сбережения в рублях.

В интервью YouTube-каналу "Фанимани" она заявила, что отчасти на это повлияло внутреннее убеждение: "было бы неэтичным и вообще неправильным для председателя Центрального банка хранить деньги в иной валюте. Я храню в рублях", — сказала глава регулятора.

По словам Набиуллиной, ЦБ РФ "снижая инфляцию, работает, чтобы рублевые сбережения были все более привлекательными".

Также она призналась, что рост стоимости ее еженедельной продуктовой корзины по ощущениям превышает средний уровень инфляции. Глава Банка России покупает продукты в интернет-магазинах с доставкой. При этом она не назвала цифры, говорящие о превышении среднего уровня инфляции.

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Набиуллина рассказала, в чем хранит деньги

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Теги: Набиуллина, Центробанк



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