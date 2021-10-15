В Крыму могут ввести систему QR-кодов из-за коронавируса

Председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк не исключил введение в регионе системы QR-кодов для посещения общественных мест на фоне роста числа зараженных коронавирусом.

"Эта работа в начале пути. Возможно, QR-коды будут применены", — сказал он в эфире телеканала "Крым 24". При этом отмечается, что локдаун в регионе вводить не планируется.

В случае необходимости в регионе развернут дополнительные койки в Армянске, Ялте, Симферополе, Нижнегорском районе.