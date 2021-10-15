Хинштейн просит проверить информацию о счете депутата Веллера в Лихтенштейне

Депутат Госдумы Александр Хинштейн от "Единой России" направит запросы для проверки информации о банковском счете в Лихтенштейне у парламентария и однопартийца Алексея Веллера.

При этом Веллер отрицает наличие счета.

По данным Telegram-канал "12 негритят", у депутата не позднее 2016 года был открыт счет в LGT Bank. На нем хранились €4 млн. Веллер назвал эту информацию "ложью и провокацией".

Хинштейн намерен обратиться в Генпрокуратуру, Центризбирком и Росфинмониторинг.

Веллер является депутатом Госдумы с 2016 года. Ранее был главой Мурманска и председателем мурманского горсовета.