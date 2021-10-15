Глава Минтруда: безработица вернулась к допандемийному уровню

Уровень безработицы в России снизился до 4,4%.

Как сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, речь идет о методологии Международной организации труда. По его словам, рынок труда вернулся к показателям, которые были до начала эпидемии коронавируса.

Сегодня на учете в центрах занятости стоят 850 тыс. человек. Котяков отметил, что структура безработицы между мужчинами и женщинами сопоставима и отличается "долями процентов". Общее число работающих россиян составляет 72,3 млн человек, сообщает ТАСС.

Ранее Решетников заявил, что в правительстве ставят экономический рост в прямую зависимость от роста доходов населения.

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