В Копейске ликвидировали подпольный цех по производству алкоголя

В поселке Железнодорожный Копейска полицейские обнаружили подпольных цех по производству фальсифицированной спиртосодержащей продукции. Возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД России.

Полицейские пресекли противоправную деятельность троих местных жителей, которые организовали изготовление и сбыт фальсифицированной спиртосодержащей продукции. Подпольный цех, по предварительной информации, подозреваемые оборудовали в складском помещении. Здесь располагались автоматизированная линия по розливу спиртосодержащей жидкости, а также склад упаковочных материалов, сырья и готовой продукции.

Также были обнаружены запасы спирта в деревне Печенкино. Всего в ходе обысков было изъято 6,5 тысяч бутылок водки различных наименований без обязательной маркировки и более девяти тонн спирта.

По предварительным данным, алкоголь распространяли в Челябинской, Свердловской и Курганской областях.

Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Изъятое спиртовое сырье направлено на экспертизу.