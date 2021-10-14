14 Октября 2021
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Общество Санкт-Петербург Москва
Владимир Жириновский (2020) | Фото: пресс-служба фракции ЛДПР в Госдуме

Госдума проверит ситуацию с увольнением учительницы, которая вела секспросвет-блог

Госдума займется проверкой ситуации с увольнением петербургской учительницы, которая вела блог о секспросвете в Instagram, что, якобы, не понравилось родителям ее учеников. В СМИ появилась информация, что преподавательницу биологии Ольгу Щеголеву заставили уволиться.

Тему на заседании Госдумы поднял лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"В Санкт-Петербурге уволили учителя биологии за то, что она вела просветительский блог "Не стыдно", в котором рассказывала, как родителям правильно поговорит со своими детьми на острые и деликатные темы. До сих пор не хотят в наших школах вводить предметы, связанные с семьёй, отношениями между людьми. И настолько это мракобесие укоренилось, что даже учительницу, которая решила этим заняться в свободное время, заставили уйти, - заявил Жириновский. - Я уже обратился в комитет Госдумы по образованию с тем, чтобы он добился восстановления учительницы на работе. Она занимается правильной и нужной просветительской работой. Чтобы дети и их родители понимали, как им найти общий язык даже в самой сложной ситуации, как решать проблемы взаимоотношений в зародыше, а не дожидаться появления комплексов и обид".

Проверить информацию комитету попросвещению поручил и спикер Госдумы Вячеслав Володин – позже глава комитета Ольга Казакова доложит о результатах проверки руководству нижней палаты парламента.

Между тем, в руководстве учебного заведения – школы при Петербургской государственной консерватории – заявили, что учительница уволилась по собственному желанию и давления на нее не было.

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Госдума проверит ситуацию с увольнением учительницы, которая вела секспросвет-блог

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Теги: госдума, учительница, увольнение, блог, просвещение



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