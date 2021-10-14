На Южном Урале для найденного в подъезде младенца нашли новую семью

В Челябинской области для ребенка, которого нашли в картонной коробке в подъезде дома в Коркино, нашли новую семью, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минсоца.

Ребенка планирует усыновить семейная пара. Сейчас они оформляют предварительную опеку.

"Сегодня малыш проведет последний день в детской городской больнице, и уже завтра его заберут домой новые родители", - рассказали в министерстве.

Ребенка нашли ночью 25 сентября в подъезде многоквартирного дома по улице Мира в Коркино. Ребенок лежал в картонной коробке между этажами.