Бастрыкин заявил, что никогда не предлагал полностью запретить интернет

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает "прямой обязанностью" своего ведомства заботу о безопасности детей в интернете.

"Мне советуют не лезть в сферу интернета, задавая странный вопрос: какое отношение я, как глава СК России, имею к этим процессам? Разъясняю: Следственный комитет расследует различные преступления, в том числе совершенные подростками. Следствие устанавливает причины и условия, способствовавшие таким преступлениям, выполняя профилактическую функцию. Поэтому наша прямая обязанность - заниматься вопросами, связанными с безопасностью детей", - заявил Бастрыкин в интервью РИА Новости.

Также председатель СКР призвал наказывать IT-компании, которые не удаляют запрещенные материалы: "К крупным компаниям, отказывающимся фильтровать запрещённые материалы, безусловно, необходимо принимать меры. Убежден, что совместными усилиями наши государственные органы разработают соответствующий механизм оперативной блокировки опасных ресурсов, а также способы ограничения их просмотра несовершеннолетними".

Наконец, Бастрыкин заявил, что никогда не предлагал полностью запретить интернет: "Речь шла об ограничении просмотра несовершеннолетними отдельных ресурсов, содержащих информацию, потенциально опасную для них".

Но ограничения он очень даже одобряет: "Говорить о каких-либо запретах можно и нужно. Но это надо делать на основании четкого понимания и анализа ситуации, следственной практики".