Роспотребнадзор: Превышение концентрации вредных веществ выявлено в воздухе четырех районов Екатеринбурга

Управление Роспотребнадзора обновило информацию по исследованиям качества воздуха в Екатеринбурге, проводимым из-за задымления воздуха от тлеющего торфяника. Согласно информации от 14.29 14 октября, превышение концентрации вредных веществ выявлено в воздухе сразу четырех районов уральской столицы.

Согласно результатам исследований проб, отобранных по адресу "ул. Счастливая, 6" (микрорайон Солнечный), в атмосферном воздухе превышено предельно допустимое содержание оксида углерода (в 2,12 раза), мелкодисперсной пыли PM10 (в 2,1 раза), PM 2,5 (в 2,31 раза). По "ул. Михеева, 2" (Академический), в атмосферном воздухе превышено предельно допустимое содержание, мелкодисперсной пыли PM10 (в 1,13 раза), PM 2,5 (в 1,7 раза), а также по "ул. Родонитовая, 21" (Чкаловский/Ботаника) - в 1,06 раза и в 1,8 раза соответственно и по "пер. Базовый, 56" (Октябрьский) в 1,13 раз - содержание мелкодисперсной пыли PM 2,5.

Остальные показатели соответствуют гигиеническим нормативам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Помимо этого, согласно результатам исследований проб, отобранных по адресу "ул. Мичурина, 98" (Центр), в атмосферном воздухе не выявлено превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ.

На данный момент отбор проб и исследования продолжаются. Ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Санврачи также посоветовали горожанам:

Избегать длительного нахождения на открытом воздухе;

Не открывать окна;

Отказаться от контактных линз в пользу очков;

Больше пить;

Промывать глаза, нос и горло;

Использовать системы кондиционирования, маски, респираторы;

Делать влажную уборку;

Занавешивать влажной тканью окна.

В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля, бессонницы) необходимо обратиться к врачу.