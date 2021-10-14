"Билайн" обновил логотип и слоган

"Билайн" впервые за 16 лет обновил логотип и слоган. В компании отметили, что это "только начало масштабных изменений".

Мобильный оператор отказался от слогана "Живи на яркой стороне": по мнению компании, это выражение отражало философию "тучных нулевых". "В центре обновленного бренда билайна — обычный человек с его характером, особенностями, заботами и потребностями. Суть бренда отражена в новом слогане — "На твоей стороне", - объяснили в компании.

Также название компании теперь пишется со строчной буквы. "В последние годы люди все больше склоняют и пишут с маленькой буквы многие слова. И это не потому что они не знают, как правильно. А потому что так удобнее и быстрее. Мы стремимся быть ближе к людям. Поэтому название бренда теперь всегда имеет строчное написание — билайн. Так мы делаем акцент на человечности, простоте и диджитальности", - объясняет мобильный оператор.

Несколько изменился логотип – теперь полосатый черно-оранжевый шар выполнен в 3D-проекции.

Разработкой обновленного бренда занималось Агентство Contrapunto из группы агентств BBDO. Разработкой рекламных кампаний занималось агентство Leo Burnett Moscow.