В Магнитогорске предприятие оштрафовали за нарушение экологического законодательства

В Магнитогорске предприятие, осуществляющее переработку лома цветных металлов, оштрафовали на 70 тысяч рублей за нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

ООО "Алмаз" не исполнило обязанность по разработке мероприятий по уменьшению выбросов в воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий, а также не обеспечило выполнение обязанности по предоставлению сведений об актуализации учетных сведений в отношении объекта негативного воздействия на окружающую среду.

Руководителю предприятия внесено представление с требованием устранить нарушения законодательства. В результате составлен план мероприятий по снижению выбросов в периоды НМУ. План направлен на согласование в минэкологии.