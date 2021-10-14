14 Октября 2021
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Футболисты школы &quot;Спутник&quot; в Нижнем Тагиле (2021) | Фото: uralvagonzavod.ru

Футболисты школы "Спутник" при поддержке Уралвагонзавода стали лучшими в Нижнем Тагиле

Воспитанники отделения футбола спортивной школы олимпийского резерва "Спутник" успешно завершили сезон. Молодёжная команда одержала победу на городском турнире и стала лучшей в Нижнем Тагиле среди мужских команд, а в чемпионате Свердловской области заняла третье место. Ребята помладше также хорошо проявили себя на соревнованиях различных уровней. Достигать высоких результатов спортсменам помогает поддержка спонсора – Уралвагонзавода (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех). Предприятие оказывает школе финансовое содействие и безвозмездно предоставляет свои спортивные объекты, которые с каждым годом становятся всё совершеннее, сообщает пресс-служба УВЗ.

Так, этим летом Уралвагонзавод завершил ремонт одного из двух мини-футбольных полей. Здесь уложили новое искусственное покрытие, соответствующее всем требованиям к тренировкам и безопасности юных футболистов. Ранее здесь лежало более тонкое комбинированное покрытие для футбола и тенниса. Теперь у ребят есть целый комплекс современных объектов: за последние два годы были капитально отремонтированы все поля. На втором мини-футбольном поле Уралвагонзавод заменил искусственное покрытие ещё в 2019 году, а в 2020-м силами муниципалитета и предприятия был реконструирован стадион Уралвагонзавода, и сегодня здесь могут проходить не только любительские соревнования и тренировки, но и матчи профессиональных клубов.

Футболисты школы "Спутник" в Нижнем Тагиле(2021)|Фото: uralvagonzavod.ru

Сейчас все три поля загружены на 100%, ежедневно и круглогодично. Отделение футбола – самое многочисленное в СШОР "Спутник": здесь занимается более 500 спортсменов от 4 лет. Воспитанники школы не только успешно проявляют себя на местном уровне, но и отбираются в детские и молодёжные команды топовых футбольных клубов России, например, "Зенит" и "Урал", а также "Волга", "Гвардеец" и других. Помимо футболистов, школа готовит легкоатлетов и тяжёлоатлетов, пловцов, боксеров, лыжников. Всего в СШОР осваивают основы спортивного мастерства более 1 тыс. ребят.

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Футболисты школы "Спутник" при поддержке Уралвагонзавода стали лучшими в Нижнем Тагиле

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Теги: Уралвагонзавод, футбол, Спутник, спорт



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