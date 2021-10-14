Родителей могут начать штрафовать за курящих детей

Совет при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере выступил с инициативой штрафовать родителей, чьи дети курят. Соответствующие рекомендации профильным министерствам утверждены на заседании Совета.

Формальным поводом для штрафов может служить удобная статья 5.35 КоАП о "ненадлежащем исполнении родительских обязанностей", куда можно притянуть что угодно, чтобы кошмарить семью. Минздраву РФ предложено проработать вопрос о дополнении программы медицинских осмотров несовершеннолетних проверкой на употребление никотина с помощью смокелайзера, который зафиксирует угарный газ в выдыхаемом во время теста воздухе.

Профильным министерствам рекомендовано к маю 2022 года подготовить предложения о санкциях в отношении родителей, чьи дети замечены в употреблении табака. Депутат Госдумы Анатолий Выборный надеется, что учителя и родители поддержат новую атаку на семью.

Сейчас статья 20.22 КоАП предусматривает штраф от 1,5 до 2 тысяч рублей, если ребенок до 16 лет употребляет алкоголь, наркотики или психотропные вещества. Видимо, для родителей хотят приготовить еще один "сюрприз" в виде штрафов, свалив на них всю вину и за курение детей.