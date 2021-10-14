В Тюмени курганец получил срок за контрабанду леса на сумму в 14 млн рублей

Центральный районный суд Тюмени приговорил 54-летнего жителя Курганской области к условному сроку за контрабанду лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области. Общая сумма стратегически важных ресурсов составила 13,8 млн рублей.

Установлено, что осужденный, будучи руководителем курганской фирмы по оптовой торговле лесоматериалами, в 2017 году задумал незаконно перемещать лесоматериал через таможенную границу. Для этого он приобрел его у неустановленных лиц, материалы уголовного дела в отношении которых были выделены в отдельное производство. В целях сокрытия факта контрабанды мужчина включал в партию вывозимого нелегального лесоматериала продукцию из леса, легально полученную от двух поставщиков.

Таким образом с ноября 2017 года по март 2018 осужденный незаконно экспортировал в Узбекистан через таможенную границу лесоматериал на сумму свыше 13,8 млн рублей. Противоправная деятельность была выявлена в ходе оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов, а в отношении курганца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере).

Суд назначил подсудимому 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года и штрафом в размере 700 тыс. рублей в доход государства. На данный момент приговор в законную силу не вступил.