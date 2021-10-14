Шаг к выходу из ЕС? Польша признала свои законы выше европейских

Польша сделала шаг к возможному выходу из ЕС. Конституционный трибунал Польши вынес решение о том, что некоторые статьи договоров ЕС противоречат польской конституции. На фоне роста напряженности в отношениях Польши с ЕС некоторые эксперты усматривают в этом явный сигнал Варшавы.

Смысл конфликта сводится к тому, что Польша не хочет полностью сдавать свой суверенитет Брюсселю. А оттуда прямым текстом требуют принимать некоторые решения, угрожая для Польши последствиями. Например, принять гендерную идеологию и половые извращения как норму, причем закрепить это законодательно. Также претензии относятся к жесткой миграционной политике Польши, которая не хочет принимать мигрантов в нужном для Брюсселя количестве. Хотя формально иск был подан по поводу системы отбора судей, который не понравился ЕС.

Автор судебного иска премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий приветствовал решение Конституционного трибунала о преимуществе польского законодательства над европейским, хотя и заверил, что страна не собирается покидать ЕС и место Польши - в европейской семье народов. Но в ЕС должны уважать и позицию Польши.

"Мы не незваный гость в ЕС. И именно поэтому мы не согласны, чтобы к нам относились как к стране второго сорта", - написал Моравецкий.

В Еврокомиссии заявили, что это решение Варшавы вызывает серьезные опасения, и пообещали ответные шаги. В Варшаве уже прошел митинг проевропейских сил.

Госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон назвал решение Конституционного трибунала Польши "атакой на ЕС", а министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что Польша "играет с огнем".

"Либо польская конституция будет приведена в соответствие с европейским законодательством, либо Польше придется покинуть ЕС", - заявил немецкий евродепутат Йенс Гейер.

В западных СМИ не исключают настоящего выхода Польши из ЕС.

"Если вы думали, что выход Великобритании из ЕС был логистическим кошмаром и ужасным "чемоданом без ручки", то будьте готовы к еще одной потенциальной головной боли, поскольку есть предположения, что Польша следующей может покинуть ЕС", - написал Independent.

Пока не похоже на то, что Польша всерьез готовится скоро покинуть ЕС. Но что будет дальше, особенно если в Брюсселе не откажутся от диктата?