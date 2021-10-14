Дом кузнеца Кириллова на Среднем Урале участвует в конкурсе на самый необычный арт-объект в России

Дом кузнеца Кириллова в свердловском селе Кунара поборется за статус самого необычного арт-объекта в России, который устроил сервис поездок и путешествий Туту.ру. Для конкурса было отобрано 85 самых ярких и запоминающихся арт-объектов из Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской и Владимирской областей. Конкурс стартовал 12 октября, а проголосовать за Дом кузнеца можно будет уже с 19 по 25 октября.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Туту.ру, среди участников также были отобраны:

1. Голова Святогора (п. Первомайский, Челябинская область)

2. Дом кузнеца Кириллова (с. Кунара, Свердловская область)

3. Деревянное царство (д. Пармайлово, Пермский край)

4. Храм всех религий (п. Старое Аракчино, Республика Татарстан)

5. Парк каменного периода (с. Кушнаренково, Республика Башкортостан)

6. Терминатор из железа (г. Глазов, Республика Удмуртия)

7. Оренбургские кружева (г. Кувандык, Оренбургская область)

8. Царь-остановка (п. Чашинский, Курганская область)

Прямая ссылка на голосование, которое пройдет на сайте проекта Туту Арт, будет доступна в день старта в 9.00 по мск и перестанет действовать 25 октября в 21.00 по мск. На сайте конкурса представлена фотогалерея каждого объекта с историей его создания, расположения и наличии интересных фактов. Для этого клиенты Туту.ру, подписчики соцсетей, друзья-фотографы и сотрудники сервиса посетили каждый объект, пообщались с авторами и провели 85 фотосъемок.





Все объекты разбиты на 10 отборочных групп по восемь-девять участников. При формировании групп учитывался территориальный фактор (почти во всех случаях регионы граничат друг с другом). Голосование в отборочных группах пройдет с 12 октября по 21 декабря 2021 года, финал — с 11 по 24 января 2022 года.

"В этот раз мы решили рассмотреть поближе частное творчество креативных россиян — самобытных архитекторов, скульпторов, механиков и просто талантливых энтузиастов. Мы хотим привлечь внимание к арт-объектам и достопримечательностям, которые не встретишь в путеводителях. А еще рассказать о людях, которые стояли за их созданием, и показать, сколько разных умельцев живет в нашей стране. Этот конкурс — большая совместная история Туту и его пользователей. Все вместе мы нашли эти 85 объектов и создали по каждому из них свою страницу с фотографиями и интересными фактами. Так что конкурс, посвященный народным арт-объектам, и сам является народным", - рассказал создатель сообщества путешественников Туту.ру Сергей Пищулов.

Подобные конкурсы для сервиса путешествий стал уже ежегодной традицией. Так уже дважды были выбраны населенные пункты с самым веселым названием, а в прошлом году сервис составил энциклопедию 100 самых необычных памятников России с их 3D-моделями. За три года в аналогичных конкурсах приняли участие более 640 тыс. проголосовавших. В этом году к автору первого места лично приедут организаторы конкурса, чтобы вручить памятный знак победителя, а сайт конкурса превратится в уникальную энциклопедию самых необычных народных арт-объектов.