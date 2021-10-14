14 Октября 2021
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Экономика В России
Герман Греф (2020) | Фото: Сбер Конф

Структуры Сбера приобрели домен games.ru

Дочерняя структура Сбера приобрела новый актив. По данным "Коммерсанта", ООО "Сбергеймз" зарегистрировало домен games.ru. Источник на рынке считает, что домен используют для создания маркетплейса с подписками на сервисы Сбера и играми, разработанными компанией.

Еще весной стало известно о планах Сбера выйти на рынок компьютерных игр – было объявлено о запуске направления "Сбер игры", в рамках которого будут функционировать продюсерский центр, издательство, студия внутренней разработки и смежные сервисы.

Покупка games.ru — одна из крупнейших сделок по продаже домена в зоне .ru за последние годы, говорит доменный инвестор Павел Гросс-Днепров. "Домен действительно топовый — кроме того что однословный, он еще и является названием целой отрасли, которая активно развивается. Получить такой домен — значит претендовать на лидерские позиции на рынке игр, просто так домены такого уровня не покупаются",— полагает он.

Источник издания, знакомый с расценками на домены, оценивает стоимость приобретения Сбера примерно в $1 млн.

Напомним, ранее финансовый блок правительства России и в особенности Центральный банк России выражали обеспокоенность разрастанием экосистем, созданных на базе банков. Регулятор беспокоится за вложения кредитных организаций, ответственных перед вкладчиками, в непрофильные активы, в том числе высокорисковые инвестиции. Много шума в СМИ наделала идея, исходившая из Минфина, об увеличении дивидендов, выплачиваемых в пользу государства банками с госучастием, мол, если есть деньги – пусть они идут в бюджет, а не на покупку непрофильных активов.

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Структуры Сбера приобрели домен games.ru

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Теги: сбер, games.ru, маркетплейс, компьютерные активы, непрофильный актив



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