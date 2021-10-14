Структуры Сбера приобрели домен games.ru

Дочерняя структура Сбера приобрела новый актив. По данным "Коммерсанта", ООО "Сбергеймз" зарегистрировало домен games.ru. Источник на рынке считает, что домен используют для создания маркетплейса с подписками на сервисы Сбера и играми, разработанными компанией.

Еще весной стало известно о планах Сбера выйти на рынок компьютерных игр – было объявлено о запуске направления "Сбер игры", в рамках которого будут функционировать продюсерский центр, издательство, студия внутренней разработки и смежные сервисы.

Покупка games.ru — одна из крупнейших сделок по продаже домена в зоне .ru за последние годы, говорит доменный инвестор Павел Гросс-Днепров. "Домен действительно топовый — кроме того что однословный, он еще и является названием целой отрасли, которая активно развивается. Получить такой домен — значит претендовать на лидерские позиции на рынке игр, просто так домены такого уровня не покупаются",— полагает он.

Источник издания, знакомый с расценками на домены, оценивает стоимость приобретения Сбера примерно в $1 млн.

Напомним, ранее финансовый блок правительства России и в особенности Центральный банк России выражали обеспокоенность разрастанием экосистем, созданных на базе банков. Регулятор беспокоится за вложения кредитных организаций, ответственных перед вкладчиками, в непрофильные активы, в том числе высокорисковые инвестиции. Много шума в СМИ наделала идея, исходившая из Минфина, об увеличении дивидендов, выплачиваемых в пользу государства банками с госучастием, мол, если есть деньги – пусть они идут в бюджет, а не на покупку непрофильных активов.