14 Октября 2021
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Уралкалий (2013) | Фото:

"Уралкалий" и "Уралхим" поздравили коллег из IFA с Глобальным днем удобрений

Один из ведущих мировых производителей и экспортеров калийных удобрений "Уралкалий" и одна из крупнейших мировых компаний на рынке азотных и фосфорных удобрений из России и стран СНГ "Уралхим" отметили Всемирный день удобрений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Уралкалий".

Сотрудники обеих компаний присоединились к флешмобу под названием "Улыбнись за будущее с нулевым выбросом углерода", чтобы отпраздновать этот день и пожелать всего наилучшего коллегам по Международной ассоциации удобрений (IFA). Они сделали селфи в специальной рамке и передали привет коллегам по всему миру, разместив в социальных сетях под следующими хэштегами: #fertilizerDay, #уралкалийгерои и #уралхимгерои.

Всемирный день удобрений отмечается 13 октября. Именно в этот день в 1908 году был зарегистрирован патент на синтез аммиака из воздуха. Этот метод оказал значительное влияние на развитие сельского хозяйства во всем мире, поскольку повысил эффективность глобального землепользования. Всестороннее внедрение сельскохозяйственных технологий помогло миллионам людей преодолеть нищету и голод, позволив нашему миру развиваться и процветать.

Согласно прогнозам ФАО и ООН, мировое потребление продовольствия увеличится на 70% к 2050 году, в то время как обрабатываемые площади увеличатся всего на 10%. Поэтому сельское хозяйство должно стать еще более эффективным.

"Очевидно, что прогнозы международных организаций сбываются — темпы роста потребления продовольствия значительно превышают темпы расширения сельскохозяйственных угодий. Сегодня, будучи ответственным производителем, "Уралхим" ищет пути решения продовольственной проблемы. Компания постоянно работает над способами повышения эффективности своей продукции. Ассортимент продукции постоянно видоизменяется в соответствии с последними тенденциями рынка и требованиями современных аграриев. В дополнение к этому мы уделяем большое внимание поддержанию тесного сотрудничества с фермерами с целью повышения их компетенций и повышения урожайности с каждого гектара. В целях повышения эффективности бизнеса своих клиентов "Уралхим" помогает оптимизировать системы питания большинства сельскохозяйственных культур и консультирует фермеров по ассортименту и применению соответствующих продуктов", - сообщил гендиректор "Уралхима", заместитель председателя правления "Уралкалия" Дмитрий Мазепин.

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"Уралкалий" и "Уралхим" поздравили коллег из IFA с Глобальным днем удобрений

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Теги: Уралкалий, Уралхим, IFA, Глобальный день удобрений



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