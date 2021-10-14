Детский сад в Воронежской области сдали в сжатые сроки, благодаря личному контролю губернатора

Детский сад в селе Новоживотинское Рамонского района Воронежской области готов к сдаче, благодаря личному контролю губернатора региона Александра Гусева. Напомним, что летом стоял вопрос о срыве сроков строительства дошкольного учреждения по вине нерадивого подрядчика, сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Объект попал под личный надзор главы области в середине лета, когда стало понятно, что срок сдачи по контракту - 1 августа - невозможно будет выдержать. 15 июля Александр Гусев провел совещание по видеоконференцсвязи, в котором приняли участие все ответственные за своевременную сдачу соцобъектов чиновники и представители подрядчика.

На тот момент на стройке садика был завершен монтаж несущего каркаса, крыши, окон и дверей, построена котельная, смонтирован дизельный генератор, проложены инженерные коммуникации, обеспечивающие отопление, канализацию и водоснабжение, однако завершить работы за две недели подрядчик был не в состоянии. Причиной срыва сроков стал длинный перечень претензий по качеству работ, недостаточное количество работников со стороны подрядчика.

Строители в свою очередь заявили, что работы начались позже срока, а процесс сильно тормозили многочисленные проверки

Гусев, заслушав отчет о проделанной работе, отметил, что нужно тщательнее контролировать выполнение сроков, поскольку отставание от графика было заметно и ранее, что давало запас времени для корректировки отношений с подрядчиком. "Ответственные лица от департамента строительной политики или единой дирекции капстроительства должны, в том числе, помогать подрядчику организовывать работу", - подчеркнул глава региона и призвал подрядчика сосредоточиться на качестве выполняемых работ.

И.о. руководителя департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области Наталья Салогубова отметила, что именно личный контроль губернатора позволил завершить работы в самый короткий срок. "Он лично давал поручения всем органам исполнительной власти и подрядчику, благодаря этому нам удалось скорректировать планы и график ведения данного объекта", - подчеркнула чиновница.

Детский садик на 150 мест возводится в рамках проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" национального проекта "Демография". В этом году по федеральному проекту и региональным программам в Воронежской области построено семь новых детских садов.

Двухэтажное здание детского сада в два раза больше прежнего садика. На первом этаже разместились ясельные группы, старшая и подготовительная расположились на втором. Каждая группа полностью укомплектована самым современным оборудованием, соответствующим возрасту ребенка. Отдельные залы отданы для занятий спортом, танцами, музыкой, есть помещения для творческих мастерских. Для отдыха в тишине и спокойствии будет работать кабинет психолога.

Добавим, что сейчас на контроле главы региона строительство еще одного "нацпроектного" детского сада, также отстающее от сроков. Учреждение на 70 воспитанников строится в селе Монастырщина, стоимость проекта 117,8 млн рублей, из которых 53 миллиона выделил федеральный бюджет. Садик должны были сдать к 1 сентября, однако к этой дате объект был готов на 50%. Губернатор, который вновь был вынужден лично решать проблему, предупредил подрядчика, что если детский сад не будет сдан в разумные сроки и деньги нацпроекта не будут освоены, то больше в Воронежской области данный застройщик работать не будет.

"Подрядчик должен понимать, за какой объект он берется. Детский сад — небольшой объект, мы видим, что за год это все можно было сделать. Тем более, подрядчик все мог закупить в конце прошлого года, в первом квартале этого года, когда цены не росли так стремительно, — отметил Гусев и поручил оказать содействие строителям и постоянно информировать его о ситуации на объекте.