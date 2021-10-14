СМИ: ФАС возражает против предустановки на смартфоны маркетплейсов и музыкальных сервисов

Федеральная антимонопольная служба России выступает против обязательной предустановки на все смартфоны, планшеты и "умные телевизоры", продаваемые в России, таких сервисов как маркетплейсы, приложения для музыки, аудиокниг и подкастов, пишет "Коммерсант".

Антимонопольщики направили в правительство свои соображения по поводу проекта расширения списка обязательных к предустановке отечественных приложений. В этом списке уже есть Госуслуги, платежная система "МИР", антивирус, поисковик и почтовый сервис.

При этом в ФАС одобряют идею о предустановке сервиса видеоконференций. Интересно, что разработчики таких сервисов не видят особого смысла – их приложения и так пользуются большим спросом, по крайней мере в текущий момент. А практика показала, что требование предустановки пока не привело к росту популярности отечественных сервисов – скорее всего, пользователи просто удаляют их после покупки.

По данным источника издания, на рынке музыкальных сервисов сейчас наблюдается паритет между отечественными и иностранными приложениями.

Больше всего споров вызывает идея о предустановке маркетплейсов. Ранее участники рынка заявляли, что критерии отбора приложений написаны под Wildberries и угрожают конкуренции.